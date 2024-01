La definizione e la soluzione di: Se è astronomica ha molti zeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Una cifra (dall'arabo sifr a-ifr) è un simbolo utilizzato per rappresentare numeri in un sistema numerico (per esempio il numero 37 è composto dalle cifre 3 e 7). Il sistema numerico decimale utilizza dieci cifre per rappresentare i numeri naturali.

Italiano

Sostantivo

cifra ( approfondimento) f sing (pl.: cifre)

(matematica) (aritmetica) segno che indica un numero da zero a nove; la composizione di più cifre fornisce un numero la cifra delle decine di 312 è 1 codice segreto usato nelle comunicazioni riservate, ad es. militari e/o diplomatiche

Sillabazione

cì | fra

Pronuncia

IPA: /'tifra/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale cifra, e dall’arabo ifr cioè "nulla, zero" (fonte Treccani);derivato dal sanscrito sunya, vuoto

Sinonimi

segno, carattere, formula, codice

numero, totale, ammontare, quantità di denaro, somma, somma di denaro

monogramma, iniziale, sigla

(utilizzata come abbreviazione) lettera

lettera scrittura segreta, crittografia

(di un autore) particolarità stilistica

Termini correlati

unità, decina, centinaio, migliaio, milione

Iponimi

zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove

Iperonimi