Non inghiotte che carta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non inghiotte che carta' è 'Cestino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CESTINO
Perché la soluzione è Cestino? Un cestino è un contenitore utilizzato per raccogliere e smaltire oggetti di scarto, come carta, plastica o altri materiali. La sua funzione principale è quella di mantenere pulito l’ambiente, evitando che i rifiuti si accumulino in modo disordinato. Spesso si trova in uffici, case o spazi pubblici, facilitando la corretta gestione dei rifiuti domestici e lavorativi. Il cestino è uno strumento essenziale per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per mantenere l’ordine.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non inghiotte che carta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Non inghiotte che carta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cestino
In presenza della definizione "Non inghiotte che carta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non inghiotte che carta" conferma che la soluzione 'Cestino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Cestino
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non inghiotte che carta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cestino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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