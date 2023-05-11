L ex tennista Ivanovic

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L ex tennista Ivanovic' è 'Ana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L ex tennista Ivanovic
  • Risposta: ANA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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L ex tennista Ivanovic: risposta da 3 lettere

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