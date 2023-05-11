L Ivanovic ex tennista nei cruciverba: la soluzione è Ana

Sara Verdi | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L Ivanovic ex tennista' è 'Ana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANA

Curiosità e Significato di Ana

La parola Ana è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ex tennista IvanovicLa Ivanovic ex tennista serbaLa Ivanovic ex-tennista serbaL unico tennista che ha vinto otto volte WimbledonJannik forte tennista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione L Ivanovic ex tennista - Ana

Come si scrive la soluzione Ana

Hai trovato la definizione "L Ivanovic ex tennista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 3 lettere della soluzione Ana:
A Ancona
N Napoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E T I T

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.