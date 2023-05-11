Sono immobili per pigrizia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono immobili per pigrizia' è 'Inerti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Inerti? Gli inerti sono oggetti o materiali che non si muovono facilmente, spesso per pigrizia. Restano fermi senza reagire a stimoli o cambiamenti, come pietre o cose lasciate a terra. La loro immobilità deriva dalla mancanza di energia o volontà di muoversi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono immobili per pigrizia
- Risposta: INERTI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IEI
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Sono immobili per pigrizia: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Sono immobili per pigrizia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Inerti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.