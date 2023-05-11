Sono immobili per pigrizia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono immobili per pigrizia' è 'Inerti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N E R T I

Perchè la soluzione è Inerti? Gli inerti sono oggetti o materiali che non si muovono facilmente, spesso per pigrizia. Restano fermi senza reagire a stimoli o cambiamenti, come pietre o cose lasciate a terra. La loro immobilità deriva dalla mancanza di energia o volontà di muoversi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono immobili per pigrizia

Sono immobili per pigrizia Risposta: INERTI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I E I

Inizia con: I

I Finisce con: I

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Sono immobili per pigrizia: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Sono immobili per pigrizia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Inerti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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