Sono immobili per pigrizia

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono immobili per pigrizia' è 'Inerti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INERTI

Perchè la soluzione è Inerti? Gli inerti sono oggetti o materiali che non si muovono facilmente, spesso per pigrizia. Restano fermi senza reagire a stimoli o cambiamenti, come pietre o cose lasciate a terra. La loro immobilità deriva dalla mancanza di energia o volontà di muoversi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono immobili per pigrizia
  • Risposta: INERTI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IEI
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I
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Sono immobili per pigrizia: risposta da 6 lettere

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