Immobile per pigrizia nei cruciverba: la soluzione è Inerte

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Immobile per pigrizia' è 'Inerte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INERTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Inerte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inerte? Inerte indica qualcosa che non si muove o non reagisce, spesso per pigrizia o inattività. È usato per descrivere oggetti, sostanze o situazioni ferme e inattive, che non mostrano energia o volontà di muoversi. La parola suggerisce una condizione di immobilità, perfetta per chi preferisce restare fermo piuttosto che attivo. È un termine utile per esprimere la mancanza di iniziativa o movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vincolato come può essere un immobileSi può accendere su un immobilePremio assegnato nel 2020 a Ciro Immobilefu Siccome immobileImmobile nell ozio

Se "Immobile per pigrizia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

R O T S A I C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTASCI" PORTASCI

