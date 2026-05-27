Un imposta sugli immobili

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un imposta sugli immobili' è 'Imu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMU

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Un imposta sugli immobili nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Imu

Quando la definizione "Un imposta sugli immobili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imu'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un imposta sugli immobili

Un imposta sugli immobili Risposta: IMU

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: I__

I__ Inizia con: I

I Finisce con: U

Le 3 lettere della soluzione

I Imola M Milano U Udine

La soluzione 'Imu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un imposta sugli immobili". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.