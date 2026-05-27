Un imposta sugli immobili

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un imposta sugli immobili' è 'Imu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMU

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Un imposta sugli immobili nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Imu

Quando la definizione "Un imposta sugli immobili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imu'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un imposta sugli immobili
  • Risposta: IMU
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: I__
  • Inizia con: I
  • Finisce con: U

Le 3 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
U Udine

La soluzione 'Imu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un imposta sugli immobili". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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