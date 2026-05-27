Un imposta sugli immobili
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SOLUZIONE: IMU
Un imposta sugli immobili nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Imu
Quando la definizione "Un imposta sugli immobili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imu'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un imposta sugli immobili
- Risposta: IMU
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: I__
- Inizia con: I
- Finisce con: U
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Imu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un imposta sugli immobili". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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