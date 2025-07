Immobili come pesi morti nei cruciverba: la soluzione è Inerti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Immobili come pesi morti' è 'Inerti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INERTI

Curiosità e Significato di Inerti

Approfondisci la parola di 6 lettere Inerti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inerti? Inerti indica la resistenza di un corpo a cambiare stato o movimento, come i pesi morti che rimangono fissi e immutabili. È un termine usato in fisica per descrivere la tendenza di un oggetto a mantenere la propria posizione. Capire gli inerti aiuta a comprendere meglio come funzionano le forze e il movimento nel mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Inerti

Hai trovato la definizione "Immobili come pesi morti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

