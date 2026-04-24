Ordigni che esplodono

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ordigni che esplodono' è 'Mine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINE

Perché la soluzione è Mine? La parola MINE si riferisce a un ordigno che esplode in modo improvviso e violento, spesso utilizzato in ambito militare o in situazioni di conflitto. Questi dispositivi sono progettati per attivarsi automaticamente o tramite pressione, causando danni e pericolo per le persone e le cose nelle vicinanze. La presenza di una MINE può rappresentare una minaccia silenziosa e nascosta, rendendo difficile il rilevamento e la neutralizzazione. La sua funzione principale è quella di provocare esplosioni improvvise e devastanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ordigni che esplodono". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ordigni che esplodono nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mine

In presenza della definizione "Ordigni che esplodono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ordigni che esplodono" conferma che la soluzione 'Mine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mine

M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ordigni che esplodono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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