Lo sono Benedettini e i Camaldolesi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono Benedettini e i Camaldolesi' è 'Monaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Monaci? Benedettini e Camaldolesi sono monaci che vivono in monasteri dedicati alla preghiera e alla meditazione. Seguono regole antiche, dedicando la vita a Dio e alla spiritualità. La loro presenza contribuisce a mantenere viva una tradizione di fede e di cultura religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono Benedettini e i Camaldolesi
- Risposta: MONACI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MNI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Lo sono Benedettini e i Camaldolesi: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Lo sono Benedettini e i Camaldolesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Monaci. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.