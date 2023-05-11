Lo sono Benedettini e i Camaldolesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono Benedettini e i Camaldolesi' è 'Monaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O N A C I

Perchè la soluzione è Monaci? Benedettini e Camaldolesi sono monaci che vivono in monasteri dedicati alla preghiera e alla meditazione. Seguono regole antiche, dedicando la vita a Dio e alla spiritualità. La loro presenza contribuisce a mantenere viva una tradizione di fede e di cultura religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono Benedettini e i Camaldolesi

Lo sono Benedettini e i Camaldolesi Risposta: MONACI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M N I

Inizia con: M

M Finisce con: I

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Lo sono Benedettini e i Camaldolesi: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Lo sono Benedettini e i Camaldolesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Monaci. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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