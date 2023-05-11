Lo sono Benedettini e i Camaldolesi

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono Benedettini e i Camaldolesi' è 'Monaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MONACI

Perchè la soluzione è Monaci? Benedettini e Camaldolesi sono monaci che vivono in monasteri dedicati alla preghiera e alla meditazione. Seguono regole antiche, dedicando la vita a Dio e alla spiritualità. La loro presenza contribuisce a mantenere viva una tradizione di fede e di cultura religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo sono Benedettini e i Camaldolesi
  • Risposta: MONACI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MNI
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I
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Lo sono Benedettini e i Camaldolesi: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Lo sono Benedettini e i Camaldolesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Monaci. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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