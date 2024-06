Possono indossare il saio

: Fonda le sue radici in oriente e in seguito in occidente. Il monachesimo (in greco antico: µa, monachós, "persona solitaria") è un fenomeno caratterizzato da alcune rinunce agli interessi mondani per dedicarsi nel modo più completo alla propria spiritualità. Molte religioni hanno creato elementi monastici: cristianesimo, induismo, buddhismo, giainismo, taoismo. .

Italiano: Sostantivo, forma flessa: monaci m pl . plurale di monaco. Sillabazione: mò | na | ci. Etimologia / Derivazione: vedi monaco . Sinonimi: frati, religiosi, fratelli, padri.