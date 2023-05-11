Segno grafico che separa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Segno grafico che separa' è 'Barra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Segno grafico che separa
- Risposta: BARRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BRA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Barra? La barra è un segno grafico semplice ma fondamentale, usato per dividere e organizzare il testo o i dati. La sua presenza aiuta a distinguere parti diverse, rendendo più chiara la comprensione e la lettura di un messaggio scritto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Segno grafico che separa: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Segno grafico che separa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Barra. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.