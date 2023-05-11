Segno grafico che separa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Segno grafico che separa' è 'Barra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A R R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Segno grafico che separa

Segno grafico che separa Risposta: BARRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B R A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Barra? La barra è un segno grafico semplice ma fondamentale, usato per dividere e organizzare il testo o i dati. La sua presenza aiuta a distinguere parti diverse, rendendo più chiara la comprensione e la lettura di un messaggio scritto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segno grafico che separa: risposta da 5 lettere

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