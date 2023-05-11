Segno grafico che separa

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Segno grafico che separa' è 'Barra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BARRA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Segno grafico che separa
  • Risposta: BARRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BRA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Barra? La barra è un segno grafico semplice ma fondamentale, usato per dividere e organizzare il testo o i dati. La sua presenza aiuta a distinguere parti diverse, rendendo più chiara la comprensione e la lettura di un messaggio scritto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segno grafico che separa: risposta da 5 lettere

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