Le loro punte lasciano un segno molto marcato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le loro punte lasciano un segno molto marcato' è 'Pennarelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENNARELLI

Perché la soluzione è Pennarelli? I pennarelli sono strumenti di scrittura e disegno caratterizzati da punte che, una volta usate sulla superficie, lasciano un segno molto marcato. Questi segni sono spesso vivaci e duraturi, rendendo i pennarelli ideali per creare dettagli evidenti o per evidenziare parti importanti di un testo o di un disegno. La loro capacità di lasciare tracce nitide e intense li rende strumenti preferiti in molte attività artistiche e di segnalazione. La loro funzione si basa sulla forza e sulla qualità della punta.

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Le loro punte lasciano un segno molto marcato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pennarelli

Quando la definizione "Le loro punte lasciano un segno molto marcato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pennarelli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le loro punte lasciano un segno molto marcato

Le loro punte lasciano un segno molto marcato Risposta: PENNARELLI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

P Padova E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

La soluzione 'Pennarelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le loro punte lasciano un segno molto marcato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.