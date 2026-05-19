Le loro punte lasciano un segno molto marcato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le loro punte lasciano un segno molto marcato' è 'Pennarelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PENNARELLI
Perché la soluzione è Pennarelli? I pennarelli sono strumenti di scrittura e disegno caratterizzati da punte che, una volta usate sulla superficie, lasciano un segno molto marcato. Questi segni sono spesso vivaci e duraturi, rendendo i pennarelli ideali per creare dettagli evidenti o per evidenziare parti importanti di un testo o di un disegno. La loro capacità di lasciare tracce nitide e intense li rende strumenti preferiti in molte attività artistiche e di segnalazione. La loro funzione si basa sulla forza e sulla qualità della punta.
Le loro punte lasciano un segno molto marcato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pennarelli
Quando la definizione "Le loro punte lasciano un segno molto marcato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pennarelli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le loro punte lasciano un segno molto marcato
- Risposta: PENNARELLI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Pennarelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le loro punte lasciano un segno molto marcato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Le loro notizie sono sempre molto attendibili Scrive con un tratto molto marcato Con le loro punte si prepara un ottimo risotto Lasciano il loro paese in cerca di fortuna Colpi che lasciano il segno
Altre definizioni collegate
Con punte: Una barca con due punte
Con lasciano: Lasciano i campi solcati
Con segno: Nel conto corrente ha segno positivo