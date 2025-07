L asta del timone nei cruciverba: la soluzione è Barra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L asta del timone' è 'Barra'.

BARRA

Curiosità e Significato di Barra

La soluzione Barra di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barra? L'asta del timone è la barra utilizzata per dirigere una nave o una barca, permettendo di cambiare rotta. È uno strumento fondamentale per il comando e il controllo delle imbarcazioni, simbolo di guida e direzione. In parole semplici, rappresenta la leva che permette di orientare la nave verso la destinazione desiderata, un elemento chiave della navigazione.

Come si scrive la soluzione Barra

Se "L asta del timone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

