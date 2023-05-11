Il san Francesco spagnolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il san Francesco spagnolo' è 'Saverio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A V E R I O

Perchè la soluzione è Saverio? SAVERIO spesso si ispira alla figura di san Francesco spagnolo, un uomo che ha dedicato la vita alla semplicità e alla compassione. La sua presenza è come un richiamo a vivere con umiltà, cercando di portare un sorriso anche nei momenti più difficili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il san Francesco spagnolo

Il san Francesco spagnolo Risposta: SAVERIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S E R O

Inizia con: S

S Finisce con: O

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Il san Francesco spagnolo: risposta da 7 lettere

La definizione "Il san Francesco spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Saverio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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