Il san Francesco spagnolo

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il san Francesco spagnolo' è 'Saverio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SAVERIO

Perchè la soluzione è Saverio? SAVERIO spesso si ispira alla figura di san Francesco spagnolo, un uomo che ha dedicato la vita alla semplicità e alla compassione. La sua presenza è come un richiamo a vivere con umiltà, cercando di portare un sorriso anche nei momenti più difficili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il san Francesco spagnolo
  • Risposta: SAVERIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SERO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O
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Il san Francesco spagnolo: risposta da 7 lettere

La definizione "Il san Francesco spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Saverio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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