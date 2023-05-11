Il san Francesco spagnolo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il san Francesco spagnolo' è 'Saverio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Saverio? SAVERIO spesso si ispira alla figura di san Francesco spagnolo, un uomo che ha dedicato la vita alla semplicità e alla compassione. La sua presenza è come un richiamo a vivere con umiltà, cercando di portare un sorriso anche nei momenti più difficili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il san Francesco spagnolo
- Risposta: SAVERIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SERO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Il san Francesco spagnolo: risposta da 7 lettere
La definizione "Il san Francesco spagnolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Saverio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.