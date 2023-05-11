Remota vetusta
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Remota vetusta' è 'Antica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Antica? Una voce antica trasmette storie di tempi passati, di culture ormai lontane. È come ascoltare un sussurro di epoche che hanno lasciato il segno nel nostro passato. La sua presenza evoca un senso di mistero e di connessione con un mondo ormai scomparso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Remota vetusta
- Risposta: ANTICA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ATA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Remota vetusta: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Remota vetusta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Antica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.