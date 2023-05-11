Remota vetusta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Remota vetusta' è 'Antica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N T I C A

Perchè la soluzione è Antica? Una voce antica trasmette storie di tempi passati, di culture ormai lontane. È come ascoltare un sussurro di epoche che hanno lasciato il segno nel nostro passato. La sua presenza evoca un senso di mistero e di connessione con un mondo ormai scomparso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Remota vetusta

Remota vetusta Risposta: ANTICA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A T A

Inizia con: A

A Finisce con: A

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Remota vetusta: risposta da 6 lettere

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