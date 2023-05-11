Remota vetusta

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Remota vetusta' è 'Antica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANTICA

Perchè la soluzione è Antica? Una voce antica trasmette storie di tempi passati, di culture ormai lontane. È come ascoltare un sussurro di epoche che hanno lasciato il segno nel nostro passato. La sua presenza evoca un senso di mistero e di connessione con un mondo ormai scomparso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Remota vetusta
  • Risposta: ANTICA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ATA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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Remota vetusta: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Remota vetusta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Antica. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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