La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Datata vecchia' è 'Antica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTICA

Hai risolto il cruciverba con Antica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Antica.

Perché la soluzione è Antica? Datata vecchia indica qualcosa molto anziano o superato nel tempo. La soluzione, ANTICA, si riferisce a oggetti, opere o periodi storici risalenti a tempi lontani, spesso di grande valore culturale e storico. È un termine usato per descrivere cose che, pur avendo un fascino speciale, appartengono a un passato ormai distante. Un esempio? Un dipinto antica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La storia sino al 476 d.C.Remota di altri tempiVetusta d altri tempiVecchia sigla assicurativaVecchia macchinaMuseo parigino creato in una vecchia stazione

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

D A E I L V E B D N A O B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VALDOBBIADENE" VALDOBBIADENE

