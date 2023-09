Vetusta d altri tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetusta d altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANTICA

Significato/Curiosità : Vetusta d altri tempi

La parola "antica" si riferisce a qualcosa che appartiene a un periodo remoto del passato, a un'epoca molto precedente rispetto al presente. Questo aggettivo può essere applicato a una vasta gamma di oggetti, luoghi, opere d'arte, culture o conoscenze che hanno resistito alla prova del tempo. L'antichità è spesso associata a un senso di fascino, mistero e venerazione, poiché ciò che è sopravvissuto per secoli o millenni può contenere preziose informazioni sulla storia umana, sull'arte e sulla cultura. Le civiltà antiche, come la Roma antica o l'Egitto dei faraoni, sono celebri per le loro imponenti rovine e il loro impatto duraturo sulla società moderna. La parola "antica" evoca un senso di connessione con il passato e un'apprezzamento per la storia umana.

Altre risposte alla domanda : Vetusta d altri tempi : vetusta; altri; tempi; Remota vetusta ; vetusta , d altri tempi; vetusta ; Remota, vetusta ; I morti per causa d altri ; I cuculi sfruttano quelli degli altri ; Prevale per qualità sugli altri ; Elimina zecche e altri parassiti; Succede con altri ; Andati in tempi molto passati; In tempi successivi; Gesù li scaccio dal tempi o; Dispositivo che indica i tempi ; I quattro tempi del motore;

