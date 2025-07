Vissuta molto tempo fa nei cruciverba: la soluzione è Antica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vissuta molto tempo fa' è 'Antica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTICA

Curiosità e Significato di Antica

La parola Antica è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Antica.

Perché la soluzione è Antica? Antica si riferisce a qualcosa molto vecchio, risalente a tempi remoti o passati. Può indicare oggetti, monumenti, tradizioni o periodi storici lontani nel tempo. È un termine che evoca un senso di storia e di valore culturale, spesso associato a epoche passate che hanno lasciato un segno duraturo. In sintesi, antica descrive tutto ciò che appartiene al passato remoto.

Come si scrive la soluzione Antica

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vissuta molto tempo fa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

