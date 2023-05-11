Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro' è 'Templari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T E M P L A R I

Perchè la soluzione è Templari? I TEMPLARI erano un ordine religioso che si prendeva cura del Santo Sepolcro, proteggendo il luogo sacro durante le crociate. La loro presenza era fondamentale per mantenere il rispetto e la sicurezza dei pellegrini che visitavano Gerusalemme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro

Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro Risposta: TEMPLARI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T P A I

Inizia con: T

T Finisce con: I

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Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Templari. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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