Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro' è 'Templari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Templari? I TEMPLARI erano un ordine religioso che si prendeva cura del Santo Sepolcro, proteggendo il luogo sacro durante le crociate. La loro presenza era fondamentale per mantenere il rispetto e la sicurezza dei pellegrini che visitavano Gerusalemme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro
- Risposta: TEMPLARI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TPAI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Templari. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.