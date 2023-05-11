Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro' è 'Templari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TEMPLARI

Perchè la soluzione è Templari? I TEMPLARI erano un ordine religioso che si prendeva cura del Santo Sepolcro, proteggendo il luogo sacro durante le crociate. La loro presenza era fondamentale per mantenere il rispetto e la sicurezza dei pellegrini che visitavano Gerusalemme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro
  • Risposta: TEMPLARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TPAI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I
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Religiosi che custodivano il Santo Sepolcro: risposta da 8 lettere

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