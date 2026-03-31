La collettività dei religiosi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La collettività dei religiosi' è 'Clero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLERO

Perché la soluzione è Clero? Il clero rappresenta l'insieme di persone consacrate che svolgono ruoli spirituali e amministrativi all’interno di una comunità religiosa. Questa categoria comprende sacerdoti, monaci e religiosi che dedicano la loro vita al servizio divino, alle funzioni liturgiche e all’assistenza spirituale dei fedeli. La presenza del clero è fondamentale per mantenere la tradizione religiosa, guidare i fedeli e preservare il patrimonio spirituale di una comunità. La sua funzione si intreccia strettamente con la vita religiosa collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La collettività dei religiosi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La collettività dei religiosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Clero

Questa pagina è dedicata alla definizione "La collettività dei religiosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La collettività dei religiosi" conferma che la soluzione 'Clero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Clero

C Como L Livorno E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La collettività dei religiosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Clero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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