La Soluzione ♚ I religiosi che custodivano il Santo Sepolcro

: TEMPLARI

Curiosità su I religiosi che custodivano il santo sepolcro: custodivano oggetti sacri e preziosi: il tempio di saturno, ad esempio, custodiva il tesoro dello stato; nel tempio di vesta venivano depositati i testamenti... I cavalieri templari, (ufficialmente: Poveri Commilitoni di Cristo e del Tempio di Salomone (o di Gerusalemme), in latino Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis (o Hierosolimitani)), furono uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. La nascita dell'ordine si colloca nella Terrasanta al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. In quell'epoca le strade della Terrasanta erano percorse da pellegrini provenienti da tutta Europa, che venivano spesso assaliti e depredati. Per difendere i luoghi santi e i pellegrini, nacquero diversi ordini ...

