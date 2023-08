C è quello interdentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello interdentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILO

Significato/Curiosità : C è quello interdentale

Il filo interdentale, spesso abbreviato come "filo", è uno strumento essenziale per l'igiene dentale. Sottile e flessibile, è progettato per pulire gli spazi stretti tra i denti, dove spazzolino e dentifricio potrebbero avere difficoltà ad arrivare. Passare il filo tra i denti rimuove i residui di cibo e la placca batterica, contribuendo a prevenire la carie e le malattie gengivali. Questa pratica quotidiana aiuta a mantenere una bocca sana, riduce l'alito cattivo e favorisce la salute delle gengive. È un'abitudine fondamentale per garantire un sorriso brillante e una salute orale ottimale.

