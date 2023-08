C è quella lombardella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella lombardella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosità : C è quella lombardella

L'"oca" è un uccello dell'ordine degli Anseriformi, noto per il suo caratteristico collo lungo e becco largo. Esistono numerose specie di oche in tutto il mondo, tra cui la "lombardella" o "oca selvatica" (Anser fabalis), diffusa in Europa e Asia settentrionale. Questo volatile migratore è noto per le sue lunghe migrazioni stagionali. Le oche svolgono un ruolo ecologico importante, contribuendo alla dispersione dei semi e al controllo degli insetti nelle aree in cui si nutrono. Inoltre, la loro carne è apprezzata in diverse cucine tradizionali. Le oche sono spesso associate a simboli culturali e leggende, rappresentando la natura selvaggia e la migrazione.

