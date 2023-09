La provincia di Piazza Armerina in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia di Piazza Armerina in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : La provincia di piazza armerina in sicilia

piazza armerina (ciazza in galloitalico di sicilia, chiazza in siciliano) è un comune italiano di 20 644 abitanti del libero consorzio comunale di enna... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della sicilia non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

