I monti di Piazza Armerina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I monti di Piazza Armerina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EREI

Significato/Curiosita : I monti di piazza armerina

Di enna in sicilia. è sede di vescovado con un'estesa diocesi. il territorio di piazza armerina sorge su un'altura dei monti erei meridionali, nella parte... I monti erei (munti erei in siciliano; heraei montes in latino) sono un gruppo montuoso della sicilia centrale, principalmente ricadente nella parte centrale...