Precisa cor­retta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Precisa cor­retta' è 'Esatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E S A T T A

Perchè la soluzione è Esatta? Una comunicazione chiara si basa su parole che trasmettono il senso reale di ciò che si vuole dire. Usare termini precisi e corretti garantisce che il messaggio sia compreso senza fraintendimenti, rendendo la conversazione efficace e affidabile. La chiarezza nasce dall’attenzione ai dettagli e alla scelta delle parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Precisa cor­retta

Precisa cor­retta Risposta: ESATTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E A A

Inizia con: E

E Finisce con: A

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Precisa cor­retta: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Precisa cor­retta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Esatta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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