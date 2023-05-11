Precisa corretta
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Perchè la soluzione è Esatta? Una comunicazione chiara si basa su parole che trasmettono il senso reale di ciò che si vuole dire. Usare termini precisi e corretti garantisce che il messaggio sia compreso senza fraintendimenti, rendendo la conversazione efficace e affidabile. La chiarezza nasce dall’attenzione ai dettagli e alla scelta delle parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Precisa corretta
- Risposta: ESATTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EAA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Precisa corretta: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Precisa corretta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Esatta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.