Precisa cor­retta

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Precisa cor­retta' è 'Esatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESATTA

Perchè la soluzione è Esatta? Una comunicazione chiara si basa su parole che trasmettono il senso reale di ciò che si vuole dire. Usare termini precisi e corretti garantisce che il messaggio sia compreso senza fraintendimenti, rendendo la conversazione efficace e affidabile. La chiarezza nasce dall’attenzione ai dettagli e alla scelta delle parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Precisa cor­retta
  • Risposta: ESATTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EAA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Precisa cor­retta: risposta da 6 lettere

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