ESATTA

Curiosità e Significato di Esatta

Perché la soluzione è Esatta? Esatta indica qualcosa di preciso, corretto e senza errori. È usata per confermare che un'informazione o una scelta è corretta, dimostrando accuratezza e affidabilità. Quando si dice che qualcosa è esatta, si sottolinea la sua precisione e la sua corrispondenza alla realtà o agli standard richiesti. In breve, rappresenta la conferma di aver centrato il punto giusto.

Come si scrive la soluzione Esatta

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F O G S N I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGONFIO" SGONFIO

