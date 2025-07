Persona precisa e pedante nei cruciverba: la soluzione è Pignola

PIGNOLA

Curiosità e Significato di Pignola

La soluzione Pignola di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pignola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pignola? Pignola indica una persona molto precisa, meticolosa e anche un po’ pedante, che si sofferma sui dettagli e tende a essere esigente. Spesso, chi è pignolo controlla tutto con attenzione maniacale, magari risultando fastidioso per gli altri. È una qualità che può essere utile ma anche esasperante, soprattutto quando si tratta di perfezionismo. Insomma, essere pignoli significa avere un occhio attento ai particolari.

Come si scrive la soluzione Pignola

Hai trovato la definizione "Persona precisa e pedante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

L Livorno

A Ancona

