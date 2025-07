Così è l ora del segnale orario nei cruciverba: la soluzione è Esatta

ESATTA

Curiosità e Significato di Esatta

Hai risolto il cruciverba con Esatta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Esatta.

Perché la soluzione è Esatta? Esatta indica qualcosa che è preciso, corretto o conforme alla verità. Nel linguaggio quotidiano, si usa per sottolineare che un'interpretazione o una soluzione è corretta al cento per cento. Quando si dice che qualcosa è esatta, si conferma che non ci sono errori o imprecisioni. In questo caso, conferma che la frase Così è l ora del segnale orario corrisponde perfettamente al significato richiesto.

Come si scrive la soluzione Esatta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è l ora del segnale orario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C T N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINTE" CINTE

