La Soluzione ♚ Il poliziotto d un tempo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il poliziotto d un tempo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GENDARME

Curiosità su Il poliziotto d un tempo: il bambino e il poliziotto è un film del 1989 diretto da carlo verdone. il commissario di polizia carlo vinciguerra indaga su un traffico di droga che... Gendarme – persona appartenente alla Gendarmeria Gendarme – cavaliere in servizio al regno di Francia nel quindicesimo-sedicesimo secolo. Gendarme – elevazione particolare su una cresta o su un fianco di montagna Tessitore gendarme (Ploceus cucullatus) – specie di uccello

