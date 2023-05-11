Lo è il paziente che risponde

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il paziente che risponde' è 'Reattivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

REATTIVO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il paziente che risponde
  • Risposta: REATTIVO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RTIO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Reattivo? Un paziente reattivo è colui che risponde prontamente alle stimolazioni o alle cure ricevute. La sua reattività si manifesta attraverso segnali di miglioramento e collaborazione, facilitando il percorso di recupero. La sua reazione positiva ai trattamenti è un aspetto importante nel processo di guarigione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è il paziente che risponde: risposta da 8 lettere

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