Lo è il paziente che risponde

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il paziente che risponde' è 'Reattivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E A T T I V O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è il paziente che risponde

Lo è il paziente che risponde Risposta: REATTIVO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R T I O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Reattivo? Un paziente reattivo è colui che risponde prontamente alle stimolazioni o alle cure ricevute. La sua reattività si manifesta attraverso segnali di miglioramento e collaborazione, facilitando il percorso di recupero. La sua reazione positiva ai trattamenti è un aspetto importante nel processo di guarigione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è il paziente che risponde: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Lo è il paziente che risponde", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Reattivo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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