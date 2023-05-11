Lo è il paziente che risponde
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il paziente che risponde' è 'Reattivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è il paziente che risponde
- Risposta: REATTIVO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RTIO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Reattivo? Un paziente reattivo è colui che risponde prontamente alle stimolazioni o alle cure ricevute. La sua reattività si manifesta attraverso segnali di miglioramento e collaborazione, facilitando il percorso di recupero. La sua reazione positiva ai trattamenti è un aspetto importante nel processo di guarigione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è il paziente che risponde: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Lo è il paziente che risponde", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Reattivo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.