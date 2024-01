La definizione e la soluzione di: Così risponde lo stizzito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Pietro lo rimprovera, esortandolo a non comportarsi allo stesso modo del padre di bruno, che lo aveva abbandonato per anni, ma bruno reagisce stizzito, urlandogli...

Taxi Driver è un film del 1976 diretto da Martin Scorsese, scritto da Paul Schrader e interpretato da Robert De Niro. Ambientato dopo la guerra del Vietnam a New York, tratta di un giustiziere con elementi neo-noir e da giallo psicologico.

È ritenuto dalla critica e dal pubblico come uno dei capolavori del regista e del cinema contemporaneo. Lo sceneggiatore Paul Schrader ha affermato di essersi ispirato per le tematiche del film all'esistenzialismo europeo e in particolare a La nausea di Jean-Paul Sartre e Lo straniero di Albert Camus, oltre che alla storia di Arthur Bremer, il quale tentò nel 1972 di assassinare il candidato democratico alle Presidenziali USA George Wallace. Particolarmente notevole l'interpretazione di Robert De Niro, definito dal giornalista americano Robert Kolker «l'ultimo degli eroi del noir nel mondo più noir che si possa immaginare». La giovanissima Jodie Foster vinse due BAFTA nel 1977 come Miglior attrice esordiente e Migliore attrice non protagonista (anche per Piccoli gangsters).

Il film è stato vincitore nel 1976 della Palma d'oro al 29º Festival di Cannes e fu candidato a quattro Premi Oscar, inclusa la categoria di Miglior film nel 1977. L'American Film Institute lo collocò al 52º posto tra i 100 migliori film di tutti i tempi, mentre si è classificato al 17º posto nella lista dei 500 migliori film della storia secondo la rivista britannica Empire. Nel 2012 è stato inserito al 31º posto, ex aequo con Il padrino - Parte II, nella classifica dei migliori film di sempre redatta dai critici e pubblicata dalla rivista inglese Sight and Sound, mentre in quella redatta dai registi si trova al quinto posto. Nel 1994 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Italiano

Avverbio

nervosamente

in modo nervoso

Sillabazione

ner | vo | sa | mén | te

Pronuncia

IPA: /nervosa'mente/

Etimologia / Derivazione

composto dall'aggettivo nervoso e dal suffisso -mente

Sinonimi

concitatamente, agitatamente, con nervosismo, bruscamente

Contrari