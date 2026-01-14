A lui risponde il questore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'A lui risponde il questore' è 'Prefetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREFETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A lui risponde il questore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A lui risponde il questore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Prefetto? Il prefetto è l’autorità che rappresenta lo Stato a livello locale, incaricato di mantenere l’ordine pubblico e garantire l’applicazione delle leggi. Quando si rivolge a lui, il questore, riceve risposte e indicazioni per svolgere al meglio il suo ruolo. Questa figura svolge un ruolo chiave nel coordinare le forze di pubblica sicurezza e nel gestire le emergenze sul territorio.

A lui risponde il questore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prefetto

Questa pagina è dedicata alla definizione "A lui risponde il questore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A lui risponde il questore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prefetto:

P Padova R Roma E Empoli F Firenze E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A lui risponde il questore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

