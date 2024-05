Significato della soluzione per: Capitolo del corano

Le sure non seguono un ordine cronologico (la data di rivelazione), ma sono disposte – all'incirca – secondo un ordine di lunghezza decrescente (tolta la sura iniziale, L'Aprente, di soli sette versetti); la seconda sura, al-Baqara, con i suoi 286 versetti è quella più lunga; fra le più corte (di soli tre versetti) se ne includono tre: le sure CIII (al-Asr), CVIII (al-Kawthar) e CX (al-Nasr: l'ultima a essere stata rivelata a Maometto). Nel Corano, la sura (in arabo 'sura', impropriamente 'capitolo'; pl. , suwar, 'sure') è ognuna delle 114 ripartizioni del Libro; ogni sura, a sua volta, si divide in ayat ('segni', 'miracoli') o versetti.

Italiano: Sostantivo: sura f sing (pl.: sure) . (religione) uno qualsiasi dei 114 capitoli del Corano. tessuto di alta qualità, realizzato in seta o cotone. (medicina) sinonimo di polpaccio. Sillabazione: sù | ra. Etimologia / Derivazione: (religione)dall’arabo sura. (anatomia) dal latino sura.