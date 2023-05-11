Non compresi nel prezzo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non compresi nel prezzo' è 'Extra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EXTRA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non compresi nel prezzo
  • Risposta: EXTRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ETA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Extra? Quando qualcosa ha un costo aggiuntivo rispetto al prezzo base, si parla di un extra. Questa voce si riferisce a servizi o prodotti non inclusi nella cifra principale, ma che si possono aggiungere se si desidera. È un modo per personalizzare l’offerta senza cambiare il prezzo iniziale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non compresi nel prezzo: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non compresi nel prezzo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Extra. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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