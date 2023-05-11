Non compresi nel prezzo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non compresi nel prezzo' è 'Extra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non compresi nel prezzo
- Risposta: EXTRA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ETA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Extra? Quando qualcosa ha un costo aggiuntivo rispetto al prezzo base, si parla di un extra. Questa voce si riferisce a servizi o prodotti non inclusi nella cifra principale, ma che si possono aggiungere se si desidera. È un modo per personalizzare l’offerta senza cambiare il prezzo iniziale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non compresi nel prezzo: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Non compresi nel prezzo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Extra. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.