Lo mangiano gli uccellini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo mangiano gli uccellini' è 'Becchime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Becchime? Il suono dei becchime si diffonde tra gli alberi, attirando gli uccellini che si avvicinano per nutrirsi. È un richiamo naturale che invita gli uccelli a cercare cibo, creando un momento di vita e movimento nel giardino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo mangiano gli uccellini
- Risposta: BECCHIME
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BCIE
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Lo mangiano gli uccellini: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo mangiano gli uccellini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Becchime. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.