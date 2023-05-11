Lo mangiano gli uccellini

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo mangiano gli uccellini' è 'Becchime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B E C C H I M E

Perchè la soluzione è Becchime? Il suono dei becchime si diffonde tra gli alberi, attirando gli uccellini che si avvicinano per nutrirsi. È un richiamo naturale che invita gli uccelli a cercare cibo, creando un momento di vita e movimento nel giardino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo mangiano gli uccellini

Lo mangiano gli uccellini Risposta: BECCHIME

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B C I E

Inizia con: B

B Finisce con: E

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Lo mangiano gli uccellini: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo mangiano gli uccellini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Becchime. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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