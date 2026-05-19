Le mangiano aironi e cicogne

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le mangiano aironi e cicogne' è 'Rane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANE

Perché la soluzione è Rane? Le rane sono piccoli anfibi che si incontrano spesso vicino a stagni e laghi, dove trovano il loro alimento principale. La loro voce caratteristica si manifesta con un gracidare forte e prolungato, che si sente soprattutto durante le serate calde. Questi suoni sono fondamentali per attirare compagni e stabilire il territorio. Spesso si dice che siano predati da aironi e cicogne, che le cacciano per nutrirsi, contribuendo così al delicato equilibrio dell’ecosistema.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Rane'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le mangiano aironi e cicogne nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rane

La soluzione associata alla definizione "Le mangiano aironi e cicogne" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rane'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Le mangiano aironi e cicogne
  • Risposta: RANE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Rane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le mangiano aironi e cicogne". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Mangiano legno Se ne mangiano molti d estate Ali di aironi Aironi comuni in Italia Si mangiano marinate 

Altre definizioni collegate

Con mangiano: Spesso si mangiano con i würstel 

Con aironi: Gli aironi se mettono la testa sotto i piedi 

Con cicogne: Gru cicogne fenicotteri 