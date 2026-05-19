Le mangiano aironi e cicogne

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le mangiano aironi e cicogne' è 'Rane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RANE

Perché la soluzione è Rane? Le rane sono piccoli anfibi che si incontrano spesso vicino a stagni e laghi, dove trovano il loro alimento principale. La loro voce caratteristica si manifesta con un gracidare forte e prolungato, che si sente soprattutto durante le serate calde. Questi suoni sono fondamentali per attirare compagni e stabilire il territorio. Spesso si dice che siano predati da aironi e cicogne, che le cacciano per nutrirsi, contribuendo così al delicato equilibrio dell’ecosistema.

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Le mangiano aironi e cicogne nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rane

La soluzione associata alla definizione "Le mangiano aironi e cicogne" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rane'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le mangiano aironi e cicogne

Le mangiano aironi e cicogne Risposta: RANE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: R___

R___ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

R Roma A Ancona N Napoli E Empoli

La soluzione 'Rane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le mangiano aironi e cicogne". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.