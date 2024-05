La Soluzione ♚ Lo sono gli animali che mangiano di tutto La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONNIVORI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo sono gli animali che mangiano di tutto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo sono gli animali che mangiano di tutto: In caso di malattie importanti[senza fonte]. si pensi alla pet-therapy, una forma di terapia, in uso in tutto il mondo, che impiega gli animali da compagnia... In biologia un onnivoro è un organismo che si nutre di una ampia varietà di alimenti; altri sinonimi utilizzati sono polifago, eurifago e pantofago.

