La Soluzione ♚ Si mangia in insalata cotta e cruda

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si mangia in insalata cotta e cruda. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CICORIA

Curiosità su Si mangia in insalata cotta e cruda: Patate, in brodo sbïra (antico ultimo pasto dei condannati a morte della repubblica di genova), cruda in insalata, olio sale pepe e limone, con sugo e pinoli... La cicoria comune (nome scientifico Cichorium intybus L., 1753) è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae.

Altre Definizioni con cicoria; mangia; insalata; cotta; cruda;