La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono esserlo gli angoli' è 'Acuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACUTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Possono esserlo gli angoli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Possono esserlo gli angoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Acuti? Gli angoli acuti sono quelli che misurano meno di 90 gradi e rappresentano un elemento fondamentale nella geometria, spesso utilizzati per creare figure con proporzioni armoniose. La loro caratteristica principale è la presenza di una apertura più piccola rispetto a un angolo retto, contribuendo a definire forme e strutture complesse. Questi angoli sono fondamentali anche in ambiti pratici come l'architettura e il disegno tecnico, dove precisione e proporzione sono essenziali. La loro natura li rende elementi dinamici e versatili in molte applicazioni.

La definizione "Possono esserlo gli angoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Possono esserlo gli angoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acuti:

A Ancona C Como U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Possono esserlo gli angoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

