Juan ex re di Spagna
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Juan ex re di Spagna' è 'Carlos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Carlos? Juan, noto come Carlos, è stato un re di Spagna. La sua figura è legata a momenti importanti della monarchia, lasciando un segno nel passato del paese. La sua storia continua a essere ricordata e discussa tra chi si interessa di storia e tradizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Juan ex re di Spagna
- Risposta: CARLOS
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CRS
- Inizia con: C
- Finisce con: S
Juan ex re di Spagna: risposta da 6 lettere
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