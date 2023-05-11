Juan ex re di Spagna

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Juan ex re di Spagna' è 'Carlos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARLOS

Perchè la soluzione è Carlos? Juan, noto come Carlos, è stato un re di Spagna. La sua figura è legata a momenti importanti della monarchia, lasciando un segno nel passato del paese. La sua storia continua a essere ricordata e discussa tra chi si interessa di storia e tradizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Juan ex re di Spagna
  • Risposta: CARLOS
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CRS
  • Inizia con: C
  • Finisce con: S
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Juan ex re di Spagna: risposta da 6 lettere

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