Santana chitarrista rock nei cruciverba: la soluzione è Carlos

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Santana chitarrista rock' è 'Carlos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARLOS

Curiosità e Significato di Carlos

La parola Carlos è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carlos.

Perché la soluzione è Carlos? Carlos Santana è il celebre chitarrista messicano-americano, noto per il suo stile unico nel rock e nel blues. La sua musica unisce influenze latine e rock, rendendolo uno dei musicisti più innovativi e riconoscibili al mondo. Quando si parla di Santana chitarrista rock, si fa riferimento alla sua capacità di fondere generi e creare melodie indimenticabili. È senza dubbio un'icona della chitarra.

Come si scrive la soluzione Carlos

Hai trovato la definizione "Santana chitarrista rock" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

L Livorno

O Otranto

S Savona

