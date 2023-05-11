Ispirò un capolavoro di Leonardo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ispirò un capolavoro di Leonardo' è 'Ultima Cena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

U L T I M A C E N A

Perchè la soluzione è Ultima Cena? L'arte di Leonardo ha dato vita a molte opere straordinarie, ma tra tutte spicca un capolavoro che ritrae un momento di grande significato. Questa scena, celebre e riconoscibile, cattura l'attenzione di chi la osserva, rivelando maestria e profondità emotiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ispirò un capolavoro di Leonardo

Ispirò un capolavoro di Leonardo Risposta: ULTIMACENA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 6-4

6-4 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: U M A C E A

Inizia con: U

U Finisce con: A

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Ispirò un capolavoro di Leonardo: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ispirò un capolavoro di Leonardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ultima Cena. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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