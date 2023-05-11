Ispirò un capolavoro di Leonardo

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ispirò un capolavoro di Leonardo' è 'Ultima Cena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ULTIMACENA

Perchè la soluzione è Ultima Cena? L'arte di Leonardo ha dato vita a molte opere straordinarie, ma tra tutte spicca un capolavoro che ritrae un momento di grande significato. Questa scena, celebre e riconoscibile, cattura l'attenzione di chi la osserva, rivelando maestria e profondità emotiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ispirò un capolavoro di Leonardo
  • Risposta: ULTIMACENA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 6-4
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    UMACEA
  • Inizia con: U
  • Finisce con: A
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Ispirò un capolavoro di Leonardo: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ispirò un capolavoro di Leonardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ultima Cena. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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