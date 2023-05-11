Ispirò un capolavoro di Leonardo
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Perchè la soluzione è Ultima Cena? L'arte di Leonardo ha dato vita a molte opere straordinarie, ma tra tutte spicca un capolavoro che ritrae un momento di grande significato. Questa scena, celebre e riconoscibile, cattura l'attenzione di chi la osserva, rivelando maestria e profondità emotiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ispirò un capolavoro di Leonardo
- Risposta: ULTIMACENA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 6-4
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: UMACEA
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Ispirò un capolavoro di Leonardo: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ispirò un capolavoro di Leonardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ultima Cena. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.