Improvviso rovesciamento in politica

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Improvviso rovesciamento in politica' è 'Ribaltone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I B A L T O N E

Perchè la soluzione è Ribaltone? Un ribaltone si verifica quando un governo o una leadership cambiano improvvisamente, spesso sorprendendo tutti. È un momento di svolta politica che può cambiare le sorti di un paese in modo rapido e inaspettato. La sua presenza si fa sentire forte e chiara nell’arena pubblica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Improvviso rovesciamento in politica

Improvviso rovesciamento in politica Risposta: RIBALTONE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R A O E

Inizia con: R

R Finisce con: E

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Improvviso rovesciamento in politica: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Improvviso rovesciamento in politica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ribaltone. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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