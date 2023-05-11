Improvviso rovesciamento in politica

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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RIBALTONE

Perchè la soluzione è Ribaltone? Un ribaltone si verifica quando un governo o una leadership cambiano improvvisamente, spesso sorprendendo tutti. È un momento di svolta politica che può cambiare le sorti di un paese in modo rapido e inaspettato. La sua presenza si fa sentire forte e chiara nell’arena pubblica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Improvviso rovesciamento in politica
  • Risposta: RIBALTONE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RAOE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E
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Improvviso rovesciamento in politica: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Improvviso rovesciamento in politica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ribaltone. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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