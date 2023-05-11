Improvviso rovesciamento in politica
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Perchè la soluzione è Ribaltone? Un ribaltone si verifica quando un governo o una leadership cambiano improvvisamente, spesso sorprendendo tutti. È un momento di svolta politica che può cambiare le sorti di un paese in modo rapido e inaspettato. La sua presenza si fa sentire forte e chiara nell’arena pubblica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Improvviso rovesciamento in politica
- Risposta: RIBALTONE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RAOE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Improvviso rovesciamento in politica: risposta da 9 lettere
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