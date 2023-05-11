Un grazioso uccelletto giallo e nero

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un grazioso uccelletto giallo e nero' è 'Cinciallegra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CINCIALLEGRA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un grazioso uccelletto giallo e nero
  • Risposta: CINCIALLEGRA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIEA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

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Un grazioso uccelletto giallo e nero: risposta da 12 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un grazioso uccelletto giallo e nero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cinciallegra. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.