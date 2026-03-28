Un rimprovero da cartellino giallo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un rimprovero da cartellino giallo' è 'Ammonizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMONIZIONE

Perché la soluzione è Ammonizione? Un’ammonizione rappresenta un rimprovero formale che un arbitro assegna a un giocatore durante una partita per comportamenti scorretti o falli. Questo avvertimento scritto con un cartellino giallo segnala che l’atleta ha violato le regole e deve correggere il proprio comportamento per evitare sanzioni più severe. L’ammonizione serve a mantenere l’ordine e il fair play sul campo, fungendo da avvertimento ufficiale e immediato alle parti coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rimprovero da cartellino giallo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un rimprovero da cartellino giallo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ammonizione

Per risolvere la definizione "Un rimprovero da cartellino giallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rimprovero da cartellino giallo" conferma che la soluzione 'Ammonizione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ammonizione

A Ancona M Milano M Milano O Otranto N Napoli I Imola Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rimprovero da cartellino giallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ammonizione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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