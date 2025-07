Particolarmente grazioso o graziosa nei cruciverba: la soluzione è Adorabile

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Particolarmente grazioso o graziosa' è 'Adorabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADORABILE

Curiosità e Significato di Adorabile

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Adorabile, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Adorabile? Adorabile indica qualcosa o qualcuno che suscita affetto, tenerezza o ammirazione per la sua dolcezza e bellezza. È un termine che trasmette un senso di coccola e simpatia, perfetto per descrivere situazioni, oggetti o persone dal carattere incantevole. In breve, è il modo più carino per dire che qualcosa ci colpisce positivamente e ci fa sorridere.

Come si scrive la soluzione Adorabile

Hai davanti la definizione "Particolarmente grazioso o graziosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

