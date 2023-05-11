Le galere di una Nazione

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le galere di una Nazione' è 'Patrie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRIE

Come completare la definizione Definizione: Le galere di una Nazione

Le galere di una Nazione Risposta: PATRIE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: E

Perché la soluzione è Patrie? Le patrie sono luoghi che incarnano l’identità, la cultura e i valori di un popolo, fungendo da punto di riferimento e di appartenenza. Sono le terre che si riconoscono come proprie, dove si conservano le tradizioni, la storia e la memoria collettiva. La parola patrie evoca un senso di orgoglio e di radicamento, rafforzando il legame tra cittadini e territorio. La loro importanza si manifesta nel mantenere coesa una comunità e nel trasmettere alle generazioni future un patrimonio condiviso.

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Le galere di una Nazione: schema e soluzione enigmistica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le galere di una Nazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patrie'.

Schemi utili per Patrie

Schema parole: 6

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: P_____

Schema finale: __TRIE

Le 6 lettere della soluzione Patrie

P Padova A Ancona T Torino R Roma I Imola E Empoli

La soluzione 'Patrie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le galere di una Nazione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.