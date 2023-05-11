Le galere di una Nazione

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le galere di una Nazione' è 'Patrie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRIE

Come completare la definizione

  • Definizione: Le galere di una Nazione
  • Risposta: PATRIE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

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Perché la soluzione è Patrie? Le patrie sono luoghi che incarnano l’identità, la cultura e i valori di un popolo, fungendo da punto di riferimento e di appartenenza. Sono le terre che si riconoscono come proprie, dove si conservano le tradizioni, la storia e la memoria collettiva. La parola patrie evoca un senso di orgoglio e di radicamento, rafforzando il legame tra cittadini e territorio. La loro importanza si manifesta nel mantenere coesa una comunità e nel trasmettere alle generazioni future un patrimonio condiviso.

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Le galere di una Nazione: schema e soluzione enigmistica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le galere di una Nazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patrie'.

Schemi utili per Patrie

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: P_____
  • Schema finale: __TRIE

Le 6 lettere della soluzione Patrie

P Padova
A Ancona
T Torino
R Roma
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Patrie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le galere di una Nazione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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