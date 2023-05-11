Le galere di una Nazione
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le galere di una Nazione' è 'Patrie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATRIE
Come completare la definizione
- Definizione: Le galere di una Nazione
- Risposta: PATRIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Patrie? Le patrie sono luoghi che incarnano l’identità, la cultura e i valori di un popolo, fungendo da punto di riferimento e di appartenenza. Sono le terre che si riconoscono come proprie, dove si conservano le tradizioni, la storia e la memoria collettiva. La parola patrie evoca un senso di orgoglio e di radicamento, rafforzando il legame tra cittadini e territorio. La loro importanza si manifesta nel mantenere coesa una comunità e nel trasmettere alle generazioni future un patrimonio condiviso.
Le galere di una Nazione: schema e soluzione enigmistica
Questa pagina è dedicata alla definizione "Le galere di una Nazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patrie'.
Schemi utili per Patrie
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: P_____
- Schema finale: __TRIE
Le 6 lettere della soluzione Patrie
La soluzione 'Patrie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le galere di una Nazione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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