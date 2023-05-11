Frutti come le butirre

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frutti come le butirre' è 'Pere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E R E

Perchè la soluzione è Pere? Le pere sono frutti dolci e succosi, molto apprezzati in cucina. Crescono sugli alberi e si raccolgono in autunno. La loro polpa morbida e il sapore delicato le rendono perfette per essere mangiate da sole o usate in dolci e insalate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Frutti come le butirre

Frutti come le butirre Risposta: PERE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P R E

Inizia con: P

P Finisce con: E

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Frutti come le butirre: risposta da 4 lettere

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