Frutti come le butirre
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frutti come le butirre' è 'Pere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pere? Le pere sono frutti dolci e succosi, molto apprezzati in cucina. Crescono sugli alberi e si raccolgono in autunno. La loro polpa morbida e il sapore delicato le rendono perfette per essere mangiate da sole o usate in dolci e insalate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Frutti come le butirre
- Risposta: PERE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PRE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Frutti come le butirre: risposta da 4 lettere
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