Frutti come le butirre

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frutti come le butirre' è 'Pere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PERE

Perchè la soluzione è Pere? Le pere sono frutti dolci e succosi, molto apprezzati in cucina. Crescono sugli alberi e si raccolgono in autunno. La loro polpa morbida e il sapore delicato le rendono perfette per essere mangiate da sole o usate in dolci e insalate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Frutti come le butirre
  • Risposta: PERE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PRE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Pere'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Frutti come le butirre: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Frutti come le butirre", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Pere. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'frutti'

Cruciverba con 'butirre'